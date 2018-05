Em crise, Juventus perde em casa para o Catania

O meio-campista bósnio Hasan Salihamidzic conferiu aos 21 minutos do segundo tempo para empatar o gol de Jorge Martinez aos 23 minutos da marca do pênalti para os visitantes.

A Juventus continua em terceiro após sua terceira derrota consecutiva em todas as competições, com 30 pontos em 17 jogos, seis atrás da líder Inter de Milão, que ainda jogaria no domingo na última partida antes da interrupção de fim de ano.

O Milan está em segundo com 31 pontos e um jogo nas mãos após sua visita à Fiorentina no sábado ter sido adiada por causa da neve pesada.

O Roma bateu o Parma por 2 x 0 em casa e divide a quarta colocação com o time promovido graças aos gols de Nicolas Burdisso e Matteo Brighi já na segunda etapa.

A pressão sobre Ciro Ferrara, técnico da Juve, ameaça se tornar insuportável depois da derrota de 3 x 1 para o Bari na semana passada e a eliminação da Liga dos Campeões em uma surra de 4 x 1 do Bayern de Munique, mas ele diz não ter intenção de sair.

"Nosso barco está no meio de uma tempestade e a única saída é permanecer unidos," teria dito Ferrara segundo o site do jornal La Gazzetta dello Sport (www.gazzetta.it).

"Sair nem passou pela minha cabeça. Se houvesse só um problema, provavelmente já o teríamos resolvido."

"Há uma série de coisas que não estão certas. Sabemos que não nos saímos tão bem nos últimos três meses como no início da temporada. "

"Mas a solução não está no mercado de transferências."

Jean Claude Blanc, presidente do clube, reiterou que o emprego do ex-técnico da seleção italiana e da Juventus está garantido.

"Temos confiança em Ciro e na equipe," disse Blanc.