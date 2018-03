Em crise, Leicester garante apoio 'inabalável' ao técnico Claudio Ranieri

Um ano após o sonho, o pesadelo. Atual campeão inglês, o Leicester City convive com a ameaça de rebaixamento, rumores sobre conflitos no vestiário e críticas intensas da torcida. Para tentar amenizar este cenário negativo, a diretoria do clube veio a público nesta terça-feira para dar apoio ao técnico Claudio Ranieri. Em comunicado, o Leicester garantiu suporte "inabalável" ao treinador que levou o time ao surpreendente título na temporada passada.

"O Leicester City Football Club gostaria de tornar absolutamente claro seu apoio inabalável ao treinador Claudio Ranieri", anunciou o clube, que reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo time nos gramados. "Ao mesmo tempo em que há um reconhecimento geral de que o clube precisar de aperfeiçoamentos, todo o clube está e permanecerá unido em apoio ao seu treinador e seus jogadores coletivamente, focado nos desafios que estão por vir."

Com o comunicado, o Leicester espera reduzir os rumores sobre o futuro de Ranieri, contestado por parte da torcida e alvo de especulações. Nas últimas semanas, jornais britânicos publicaram notícias sobre as dificuldades do técnico no relacionamento com os jogadores no vestiário.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A pressão sobre Ranieri vem aumentando a cada rodada. No fim de semana, o atual campeão levou 3 a 0 do Manchester United, diante de sua torcida. O resultado deixou o Leicester mais perto da zona de rebaixamento. No momento, apenas um ponto e duas posições separam o time da zona da degola.