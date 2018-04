Em crise na Itália, Atalanta anuncia novo treinador

Mutti já dirigiu a Atalanta entre 1998 e 1999, na segunda divisão do país, e defendeu o clube como jogador entre 1981 e 1984, ajudando o time a subir da Série C nacional para a elite do futebol italiano.

No último domingo, quando a equipe foi comandada pelo técnico interino Valter Bonacina, a Atalanta perdeu para o Palermo por 1 a 0, fora de casa, e se manteve na penúltima posição do Campeonato Italiano, com apenas 13 pontos, um à frente do lanterna Siena.