Em crise na série B, Goiás afasta Léo Gamalho e mais seis jogadores

Considerado um dos times mais fortes da série B, e contando com a segunda maior receita de televisão do torneio, atrás apenas do Internacional, o Goiás decepcionou no primeiro turno e conseguiu apenas 23 pontos, apenas 3 acima do Figueirense, primeiro na zona de rebaixamento para a série C. Na última partida, o time perdeu no Serra Dourada por 2 a 0 para o Oeste. Para tentar reagir, o clube afastou 7 atletas do elenco, segundo o site globoesporte.com.

Os jogadores que treinam em separado do elenco são o goleiro Márcio, os laterais Hélder, Paulinho e Felipe Saturnino, os meias Jean Carlos e Murilo e o atacante Léo Gamalho. O caso do centroavante é curioso, já que Gamalho é artilheiro do time na temporada com 13 gols, mas que não vem apresentando bom desempenho. Os sete irão fazer parte de um "time B".

Os jogadores afastados seguem no clube e continuarão treinando até o fim dos respectivos contratos, a não ser que haja rescisão amigável ou outros times negociem para contratá-los.

Em 7 de agosto de 2016, o Goiás tomou medida parecida e afastou dez atletas durante a disputa da série B: Matheus, Everton, Sueliton, Mário Sérgio, Péricles, Túlio, Ramires, Higor Leite, Jhon Cley e Rafhael Lucas. A medida, entretanto, foi ineficaz e o clube não conseguiu o acesso.

Caso não suba esse ano, o Goiás verá o fim do contrato assinado com a Globo que lhe garante cota de televisão de R$ 35 milhões, assinado enquanto o clube estava na primeira divisão. Assim, passará a ter um valor padrão para a série B, com valores entre R$ 6,4 milhões e R$ 4,1 milhões, o que causará grande diminuição nas receitas do clube.