Em crise, Palmeiras-NE muda de cidade Irritado com as acusações de calote e reclamando de perseguição da imprensa, o presidente do Palmeiras-NE, Epitácio Pessoa decidiu mudar a sede do clube da cidade de Feira de Santana a 108 quilômetros de Salvador para Candeias na região metropolitana da capital baiana. A partir de 2004, o clube que é uma espécie de sucursal da Sociedade Esportiva Palmeiras, mandará seus jogos no Estádio David Caldeiras, com capacidade de 8 mil pessoas, em Candeias. "Houve um ciúme muito grande de parte da turma do Fluminense, o time mais antigo de Feira de Santana, no momento em que o Palmeiras-NE começou a fazer sucesso", diz Pessoa, acusando 99% da imprensa feirense de torcer pelo Fluminense e não engolir o "porco baiano". Segundo ele as acusações que aparecem nos jornais e rádios de Feira de Santana seriam motivadas por esse "despeito do dono da cidade" o tradicional Flu de Feira como é carinhosamente conhecido pelos torcedores baianos. Pessoa fez questão de rebater todas as acusações. Sobre os sete jogadores dispensados que reclamam o não-recebimento de direitos trabalhistas, o dirigente garante ter feito acordo com todos, acertando o pagamento entre três e cinco parcelas. O atacante Reinaldo, por exemplo, um dos que mais se queixam, assinou a rescisão contratual em 4 de abril de 2003. Outro reclamante o meia Renato já teria recebido as quatro parcelas do total de R$ 800 da indenização. Sobre o imóvel alugado usado como concentração em Feira de Santana, Pessoa negou estar devendo quatro meses de aluguel. Admitiu apenas um, a ser quitado segundo ele no dia 15 de dezembro. Do mesmo modo disse que tem "pequenos débitos" junto a fornecedores de alimentos da concentração "que serão pagos". Em relação a Manoel Mascarenhas Lima que entrou com uma reclamação trabalhista alegando ter ocupado o posto de gerente financeiro do Palmeiras-NE, Pessoa disse que ele está "mentindo" pois "nunca trabalhou no clube". Depois de vencer sábado passado a Taça Bahia, Epitácio Pessoa acredita que o Palmeiras-NE vai continuar em ascensão devido à mudança de Feira para Candeias. "Temos o apoio da prefeitura inclusive para implantar o futebol feminino no clube", disse, negando também que a parceria com o Palmeiras de São Paulo será encerrada no final do ano. "Nossa proposta é produzirmos bons jogadores para exportarmos para a Sociedade Esportiva Palmeiras", disse informando que o meia-atacante Elton, de 18 anos, deve ser o primeiro bom valor do clube baiano que pode seguir para a matriz. Enquanto Pessoa se defende dos seus desafetos, o advogado Rubens Santos patrocina ações de cinco ex-funcionarios do Palmeiras-NE contra o clube baiano e o paulista. Nesta quinta-feira, na Justiça do Trabalho de Feira de Santana ocorreu mais uma audiência na ação em que Manoel Lima pede uma indenização de R$ 20 mil. Os advogados do Palmeiras-SP conseguiram adiar mais uma vez o julgamento, requerendo a retirada do clube paulista da reclamação. Santos representa também os jogadores Reinaldo e Germínio, um ex-massagista (que já fez acordo) e um ex-motorista do clube e prepara na Justiça Comum uma ação indenizatória do ex-presidente do Independente Dilson Pedreira (clube que se transformou no Palmeiras-NE) contra Epitácio Pessoa. Aparentemente a briga ainda deve durar algum tempo.