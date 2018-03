Em crise, Paysandu demite 4 jogadores A diretoria do Paysandu dispensou no final da tarde desta quarta-feira quatro jogadores, três deles titulares. Os zagueiros Gino e Sérgio, o goleiro Marcão e o lateral esquerdo Dênis foram informados pelo presidente do clube, Arthur Tourinho, de que não mais fazem parte do elenco. Embora Tourinho tente negar, os quatro foram dispensados porque seriam responsáveis pela formação de uma "panelinha" no time, contestando as orientações do ex-treinador Dario Pereyra, que entregou o cargo no último domingo após a derrota para o Coritiba. Outras dispensas ainda poderão acontecer nos próximos dias. A diretoria vai contratar dois zagueiros nos próximos dias, mas não anunciou os nomes. O atacante Vandick, ídolo da torcida do Papão, decidiu nesta quarta o futebol. Com 38 anos, ele já tinha manifestado a intenção de pendurar as chuteiras no final do ano. Vandick não irá se afastar do estádio da Curuzu. Ele trabalhará no Departamento de Futebol do clube.