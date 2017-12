Em crise, Paysandu troca de treinador Acusado de escalar mal o time em várias partidas e de não fazer treinos coletivos, o treinador Adilson Batista foi demitido nesta segunda-feira pelo presidente do Paysandu, Arthur Tourinho. Vágner Benazzi, que já dirigiu o Criciuma (SC) e estava desempregado, é o novo técnico e deve desembarcar nesta terça-feira à noite em Belém. Ele deve comandar o Papão da Curuzu contra seu ex-clube no próximo domingo, em Criciuma. "Não dava mais, o Adilson Batista é uma ótima pessoa, mas ele mexia mal e não está conseguindo as vitórias que precisamos", justificou Tourinho. A gota d´água para a demissão de Adilson Batista foi o empate por 1 a 1 contra o Paraná dentro de casa, quando o time paraense precisava dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. Além de jogar de maneira irreconhecível diante de seus 17 mil torcedores que foram ao Mangueirão, o Paysandu escapou de uma goleada. Foi salvo pela atuação do goleiro Alexandre Fávaro, que evitou pelo menos quatro gols dos atacantes paranaenses. Batista deixou o estádio hostilizado pela torcida e chamado de burro. Como sempre, ele não quis assumir seus erros, preferindo culpar a "retranca" do Paraná. O Paysandu tem ainda cinco jogos pelo campeonato brasileiro. São 15 pontos em disputa. Ele precisa conquistar quatro pontos para evitar o rebaixamento para a Série B. O clube está na 16ª posição, com 48 pontos.