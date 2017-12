Em crise profunda, Flamengo faz festa Quem procura uma explicação para a torre de babel em que se transformou o Flamengo a partir dos anos 90 é só observar o dia nesta segunda-feira, quando o clube completou 109 anos. Como se o time estivesse liderando a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, sem problemas financeiros e em paz com seus torcedores, dirigentes comemoraram entusiasticamente a data, com direito a show musicais na Gávea, diante de "perspectivas melhores" para o futuro. "Hoje é um dia de alegria. Inauguramos uma fábrica para fazer craques, honrando nossas tradições", festejou o presidente do Flamengo, Márcio Braga, na entrega de três campos oficiais do novo Centro de Treinamento, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste. Mas, presidente, e a briga de domingo à noite entre jogadores e torcida? "Isso é coisa do passado. Um passado trágico, resultado de um jogo mal-sucedido." A resposta do presidente do Flamengo não podia ter sido mais simples e sintética, assim como a atual situação do clube, que vive um caos político e financeiro. Um momento que tem seus reflexos em campo, com a formação de times fracos tecnicamente e, segundo os torcedores, sem a tradicional característica do clube de maior torcida no Brasil: raça. Raça que foi sendo desgastada ao longo dos anos, principalmente, com a falta de craques formados em suas divisões de base, um dos maiores trunfos rubro-negro. Se o Flamengo já revelou jogadores excepcionais como Zico e Júnior, que honraram as tradições do clube, ultimamente, esses atletas ficaram escassos e, quando aparecem, são logo negociados, exemplo do atacante Adriano, da Internazionale, de Milão. As negociações de jogadores no últimos anos têm sido a salvação financeira do Rubro-Negro. O próximo da lista? O goleiro Júlio César. Uma medida paliativa, que o presidente do clube reconheceu não ter como escapar. "A saída para o Flamengo é simples: montar um baita time de advogados", disse em recente entrevista ao Estado. A solução proposta pelo presidente do Flamengo tem uma explicação, afinal, atualmente o clube acumula cerca de R$ 230 milhões em dívidas. Na última auditoria realizada, em dezembro de 2003, antes de Braga assumir no início de 2004, era de R$ 216 milhões, e em 1994, apenas R$ 19 milhões. Deste montante, cerca de R$ 15 milhões são de ações na Justiça. "Estamos em uma empresa em estado de insolvência", disse Braga. A falta de dinheiro para administrar o Flamengo, que convive com um déficit mensal de R$ 2,5 milhões, e os constantes atrasos nos pagamentos de salários de jogadores - que totalizam uma folha mensal de cerca de R$ 900 mil, pagos somente de três em três meses -, contribuíram para o fraco desempenho do clube nos gramados. "O momento é de união. Não adianta os torcedores partirem para a agressão. Temos que nos unir", disse o maior ídolo do Flamengo e atual técnico do Japão, Zico, um crítico veemente da situação atual do clube. "É preciso cobrar raça dos jogadores, já falei isso várias vezes, mas não podemos perder a cabeça e tomar decisões emotivas." E a solução que poderia amenizar a situação financeira do clube tornou-se mais um complicador: o patrocínio da Petrobrás. Desde o início do ano, sob o argumento de que o clube tem dívidas fiscais com o governo federal, a empresa suspendeu o repasse de R$ 1 milhão mensal, referente a cotas de patrocínios. As atitudes políticas dos dirigentes também refletem diretamente no time. Apesar de assumir o clube em janeiro, prometendo austeridade, ética e rigor no Flamengo, Braga vem se envolvendo em uma série de episódios que conturbaram ainda mais o ambiente no clube. Na tentativa de organizar o Departamento de Futebol, Braga criou o Fla-Futebol, formado por dois dirigentes remunerados, o diretor-técnico, Júnior, e o diretor-executivo, José Maria Sobrinho, que sempre entraram em atrito com a ala de amadora rubro-negra. O episódio da contratação do atacante Dimba, que recebeu um adiantamento de R$ 1,5 milhão, enquanto os outros atletas permaneceram com os salários atrasados, foi um dos principais pontos de discórdia entre os grupos. "O Flamengo hoje não é uma grande equipe. Se fosse grande, estava disputando o título do Brasileiro. O Flamengo é um time fraco", destacou o coordenador-técnico da seleção, Zagallo, que encerrou sua carreira de treinador no clube. "É bem diferente do time em que fui campeão Estadual e da Copa dos Campeões." Em uma tentativa desesperada de recuperar a paz momentânea no Flamengo e evitar que o clube, em 22º na classificação do Nacional, com 45 pontos, seja rebaixado para a Série B, Braga optou por mandar a equipe esta semana para Volta Redonda, no Sul Fluminense. Principalmente, porque uma derrota ante o Botafogo, no clássico de domingo, poderá decretar o vexame rubro-negro na competição, que ainda enfrentará Palmeiras e São Paulo fora de casa e, no Maracanã, Coritiba e Cruzeiro. Antes da viagem, o time treina na manhã desta terça-feira, na Gávea, sem a presença de torcedores. E, apesar das medidas para salvaguardar a paz no Flamengo, Braga demonstrou ao longo do dia a imensa confusão e contradição que o clube se tornou. Contrariando todas as tradições rubro-negras, elegeu o arquiinimigo do clube, o Vasco, como o maior clube do Rio de Janeiro. "O presidente do Vasco (Eurico Miranda) pode até ser truculento, mas não é burro. Pelo contrário, é muito inteligente. Porque de todos nós, o Vasco é o clube mais importante do Rio de Janeiro", frisou o presidente do Flamengo, na tentativa de obter apoio do dirigente vascaíno para a criação de uma Liga para gerir o Campeonato Carioca. Uma declaração que dá aos torcedores a certeza de pouca tranqüilidade e promete mais confusões...