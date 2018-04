Em crise, Real e Roma se enfrentam O estádio Santiago Bernabéu será o palco em que desfilarão nesta terça-feira duas equipes tradicionais e em crise. Real Madrid e Roma se enfrentam, na segunda rodada do grupo B da Liga dos Campeões, com muitos e negativos pontos semelhantes. Ambas estrearam com derrota por 3 a 0 na competição européia, não se acertam nos respectivos torneios domésticos, perderam seus treinadores e estão em busca de identidade. Quem tropeçar de novo entra em parafuso, embora a temporada 2004-05 esteja apenas no início. Na outra partida da chave, o Dinamo de Kiev recebe o Bayer Leverkusen. O Real Madrid ainda não se refez da surra para o Bayer Leverkusen, na rodada de estréia da Liga dos Campeões, nem assimilou a demissão do técnico José Antonio Camacho. Além disso, o substituto Mariano Rémon viu o time perder para para o Athletic, em Bilbao, na última rodada do Campeonato Espanhol. Os ?galácticos? têm 9 pontos, quatro a menos do que os rivais Valencia e Barcelona. O consolo fica por conta do retorno de Zidane, recuperado de contusão. A Roma é um saco de gatos. No Campeonato Italiano, até agora acumula uma vitória, um empate e duas derrotas, a última delas por 3 a 1 para o Bologna, no sábado, e que custou o emprego de Rudi Voeller. A tarefa de juntar os cacos ficou para o auxiliar Ezio Sella, que estréia justamente contra o Real. Os italianos também precisam da vitória para contrabalançar os 3 a 0, no tapetão, para o Dinamo Kiev. A partida, disputada no estádio Olímpico, teve apenas meio tempo e não prosseguiu porque o árbitro sueco Anders Frisk foi atingido por um isqueiro na testa. A Roma perdia por 1 a 0. A esperança romana ainda é Francesco Totti, que completou nesta segunda-feira 28 anos. O astro da equipe passa por fase difícil - na Eurocopa foi suspenso por ter cuspido no dinamarquês Polsen. Na semana passada, bateu mal pênalti em partida da Roma contra o Lecce. Clássico - Também nesta terça-feira, uma das partidas mais tradicionais está marcada para o estádio Olímpico, em Munique, onde o Bayern joga com o Ajax, pelo grupo C. Nos anos 70, os holandeses venceram em 71, 72 e 73; na seqüência, o domínio dos alemães foi em 74, 75 e 76. Na edição atual, o Bayern estreou com vitória de 1 a 0 em Tel-Aviv diante do Maccabi e o Ajax perdeu por placar semelhante para a Juventus. Agora, nessa rodada, os italianos hospedam o representante israelense. O Liverpool defende a liderança do grupo A, na visita ao Olimpiakos, em Atenas. Os ingleses fizeram 2 a 0 no Monaco, vice-campeão europeu, duas semanas atrás. Os gregos ficaram no 0 a 0 com o Deportivo, em La Coruña. Os espanhóis, que vão mal das pernas, principalmente no Campeonato Espanhol, visitam os franceses. O destaque no grupo D é o Manchester United, que estreou com 2 a 2 com o Lyon, na França. O time inglês joga em casa contra o Fenerbahce, da Turquia, que tem como astro o meia Alex, da seleção brasileira. Os turcos fizeram bonito na rodada de abertura, com 1 a 0 no Sparta Praga, em Istambul. Os checos pegam o Lyon nesta terça-feira.