Em crise, Ronaldo se apresenta à seleção Além de perder Adriano, contundido, a seleção brasileira contará com um Ronaldo em crise para enfrentar Peru e Uruguai, respectivamente nos dias 27 e 30, pelas Eliminatórias da Copa. Os jogadores convocados se apresentam na manhã desta terça-feira ao técnico Carlos Alberto Parreira, quando seguem para o período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis. Ronaldo deixou Madri, nesta segunda-feira, chateado com sua atual fase. No domingo, o Real venceu o Malaga por 1 a 0 e o brasileiro completou 2 meses sem marcar um gol no estádio de sua equipe, o Santiago Bernabeu - é o maior jejum desde que chegou ao clube, há três anos. "Não sei o que está acontecendo comigo, não consigo aproveitar as ocasiões?, admitiu. Além da falta de gols, Ronaldo tem sido alvo das críticas dos torcedores do Real e até já entrou em atrito com dois deles. A confusão aconteceu no domingo mesmo, quando ele deixou o campo ao ser substituído por Owen aos 40 minutos do segundo tempo. O brasileiro se irritou ao ser xingado e jogou água nos dois torcedores. ?Quando eu fui para o banco, dois jovens torcedores me xingaram e também ofenderam minha mãe. Eu tive uma reação errada, mas foram insultos graves?, contou Ronaldo. Para completar, o Real Madrid não vive boa fase. Eliminado pela Juventus na Liga dos Campeões da Europa, o time também está longe do título espanhol, que está cada vez mais perto do Barcelona. E a especulação é que o elenco passará por uma grande reformulação ao final da temporada - Ronaldo é um dos cotados para sair. No meio de toda essa confusão, Ronaldo tenta agora se concentrar na seleção brasileira, que tem dois importantes jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. No próximo domingo, o adversário é o Peru, em Goiânia. E depois, no dia 30, o Brasil joga contra o Uruguai, em Montevidéu. Trabalho para Parreira, que tentará recuperar a boa fase de seu principal atacante.