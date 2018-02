Em crise, Valencia afasta experientes Cañizares e Albelda O presidente Valencia, Juan Soler, apoiou a decisão do técnico Ronald Koeman de afastar o meia David Albelda e o goleiro Santiago Cañizares, indicando claramente que ambos deixarão o clube. "A comissão-técnica, o técnico e o diretor-esportivo disseram ao presidente que é vital tirar do time Cañizares e Albelda", disse o vice-presidente, Enrique Lucas, nesta quarta-feira, ao site do clube. "O presidente aceitou a decisão do técnico por compreender que a vida profissional de todos um dia chega ao fim." Cañizares e Albelda, que juntos têm 95 partidas pela seleção da Espanha, foram deixados de fora da equipe que enfrenta nesta quarta-feira o Real Union, pela Copa do Rei. Cañizares, de 38 anos, está no Valencia desde 1998, enquanto Albelda, de 30, foi revelado pelas divisões de base do clube. "Santi e David foram dois importantes jogadores na história desse clube", acrescentou Lucas. "Essa é uma decisão dolorosa, e o presidente está muito machucado por isso." O holandês Koeman, que assumiu a equipe no mês passado, decidiu afastar a dupla após uma série de maus resultados. "O Valencia é um navio, e aqueles que não quiserem estar a bordo ficarão fora", disse o técnico na terça-feira. O treinador da seleção da Espanha, Luis Aragonés, demonstrou preocupação com a crise no Valencia, clube responsável por ceder o maior número de jogadores para a seleção. "Estou preocupado que os jogadores do Valencia estejam passando por problemas e não estejam em tão boa forma nos últimos meses", disse Aragonés ao jornal esportivo AS. "Não quero interferir nos problemas internos em um clube nem nas decisões tomadas por um técnico, mas eu preciso ter conhecimento do que está acontecendo nos times que fornecem jogadores para a seleção." Aragonés disse que Albelda segue sendo um jogador importante para a seleção. Além dele, David Villa, Fernando Morientes, David Silva, Miguel Angulo, Joaquín, Carlos Marchena e Raul Albiol são jogadores do Valencia recentemente convocados para a seleção. A equipe está em sétimo lugar no Campeonato Espanhol, 13 pontos atrás do líder Real Madrid. (Reportagem de Simon Baskett)