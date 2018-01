Em crise, Vasco enfrenta o Olaria O Vasco está à beira de uma crise interna, mesmo com a boa campanha que realiza no Campeonato Estadual, ocupando a vice-liderança. O motivo é a insatisfação do presidente do clube, Eurico Miranda, com a atuação do time nos últimos jogos. O dirigente já deixou claro que só voltará a assistir aos jogos da equipe quando as exibições melhorarem. Nesta quarta-feira, contra o Olaria, às 21h40, na Rua Bariri, os jogadores vascaínos terão a oportunidade de mudar este quadro. Depois da derrota para o Americano, por 2 a 1, dia 12, o presidente vascaíno perdeu a paciência com o time. Um novo fracasso contra o Olaria pode significar mudanças no elenco e na comissão técnica. De acordo com o dirigente, o Vasco tem bons jogadores, os salários estão em dia, mas que, às vezes, a equipe não demonstra empenho. Esta partida será a primeira em que o técnico Antônio Lopes poderá repetir uma escalação. O meia Siston será mantido na lateral-esquerda, enquanto o atacante Souza terá mais uma oportunidade para atuar ao lado de Valdir. Desfalque - A data do retorno do atacante Marques continua indefinida. O jogador já não sente mais dores, mas, segundo os médicos do Vasco, ainda apresenta problemas para movimentar o ombro. Ele faz trabalhos físicos e, na próxima semana, realiza uma tomografia para avaliar a contusão.