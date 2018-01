Em Cuba, Maradona espera alta médica Diego Maradona já está em Cuba, depois de passar as festas de fim de ano na Argentina. O ex-jogador desembarcou nesta quinta-feira em Havana, para seguir seu tratamento contra a dependência das drogas. E avisou que espera receber alta médica até o dia 15 de janeiro. Maradona está internado no Centro de Saúde Mental, a cerca de 15 quilômetros de Havana, desde o dia 20 de setembro. Interrompeu o tratamento no final do ano apenas para rever os familiares. Em Buenos Aires, o ídolo argentino acompanhou a formatura de sua filha mais velha, Dalma, e também pôde ver o Boca Juniors ser campeão da Copa Sul-Americana na Bombonera. "Me sinto perfeitamente bem", revelou Maradona ao desembarcar no aeroporto José Martí, em Havana, vestindo uma camiseta com um desenho do Mickey Mouse. O ex-jogador, de 44 anos, garantiu que está pronto para receber alta médica. "Depois vou para vários países da Europa para trabalhar", afirmou Maradona, sem esclarecer que tipo de trabalho fará.