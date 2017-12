Em Cuzco, Cienciano perto da decisão O Cienciano está a um empate da final da Copa Sul-americana, nesta quinta-feira, contra o Nacional de Medellín, em Cuzco, pelas semifinais. Depois da boa vitória por 2 a 1 sobre a equipe colombiana, fora de casa, o clube peruano chega confiante para o jogo. Espera aproveitar o apoio de sua torcida para sufocar o Nacional. A Copa Sul-americana é a prioridade na equipe, que nas quartas-de-final eliminou o Santos. Freddy Ternero, técnico do Cienciano, teve, durante a semana, alguns problemas para definir a sua equipe. Carlos Lugo e César Ccahuantico faltaram nos treinamentos do começo da semana, mas não foram punidos pela diretoria. Os dois, perdoados pelo treinador Ternero, foram convocados para a partida de amanhã. Ao contrário do Cienciano, o Nacional de Medellín não virá com força máxima. A equipe prioriza o Campeonato Colombiano. O Nacional precisa de dois gols de diferença. Se vencer por apenas um gol, decisão por pênaltis.