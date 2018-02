Em decadência, Santos empata com o Goiás O Santos mostrou neste domingo que definitivamente não briga mais pelo título brasileiro. Desfalcado de Fabinho, Bóvio, Zé Elias e Luizão, mas cometendo muitos erros, o time suou para empatar por 1 a 1 com o Goiás na Vila Belmiro. Os goianos abriram o placar logo aos 10 minutos de jogo, com Jorge Mutt. Perderam boas chances de ampliar a tomaram o empate aos 22, num contra-ataque finalizado por Luciano Henrique. O resultado manteve a vantagem de seis pontos do líder Corinthians (63) sobre o Goiás (57). Já o Santos caiu para o sétimo lugar, com 49 pontos.