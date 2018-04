Em depoimento, Bernardo nega agressão de traficante no Rio de Janeiro

RIO - O meia Bernardo, do Vasco, que teria sido sequestrado e agredido no último dia 21 a mando de um traficante do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, devido ao envolvimento com a namorada dele, prestou depoimento nesta segunda-feira à 21ª DP (Bonsucesso). Segundo a polícia, ele confirmou que estava na Maré naquele dia, mas negou ter sido agredido e disse que não conhece a namorada do traficante.

Dayana Rodrigues, suposta namorada do traficante Marcelo Santos das Dores, o "Menor P", foi torturada e levou cinco tiros de raspão.

Ferida, foi conduzida a um hospital na Ilha do Governador (zona norte) e, no dia 22, transferida ao hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, de onde teve alta na quinta. Bernardo cogita falar com a imprensa nesta terça. A polícia ainda investiga o caso.