Em desvantagem, Flu busca vaga na final O Fluminense precisa vencer ou empatar por 3 a 3 contra o Ceará nesta quarta-feira à noite para se classificar à final da Copa do Brasil, que garante ao vencedor uma vaga na Copa Libertadores - no Rio, houve igualdade: 2 a 2. Se o jogo, às 21h45, no Estádio Castelão, terminar com o mesmo placar da partida de ida, a decisão irá para os pênaltis. O clima em Fortaleza (CE) é de final de competição e isso já foi percebido pela delegação tricolor assim que desembarcou na cidade. Nesses momentos de tensão e expectativa, o Fluminense se refugiou no resort Portal D?Aldeia, distante do centro. Quer tranqüilidade para se desdobrar em campo. A palavra superação, inclusive, é a mais ouvida nas declarações dos jogadores. Estão confiantes em uma boa exibição, mesmo com a forte pressão da torcida adversária, que certamente vai lotar o Castelão e empurrar a equipe da casa ao ataque. O técnico Abel Braga já tem em mente o que vai falar para os jogadores na hora da preleção. Pedirá que seus atletas evitem ser punidos com cartão amarelo por causa de reclamação e que busquem o resultado desde o primeiro minuto de jogo. E, se fizer o primeiro gol do confronto, deseja ver o time tentando o segundo, o terceiro, até líquida qualquer chance de reação do Ceará. O título de campeão estadual, a terceira colocação no Brasileiro e a união do elenco aliada a sua qualidade técnica dão ao treinador tricolor a certeza de que o Fluminense tem condições de reverter a vantagem do Ceará. "Confio em todos. O grupo está fechado e sabe que só a vitória interessa", declarou Abel Braga. Ainda à espera de Leandro, que ainda se recupera de dores na coxa esquerda, o treinador admite escalar, caso o jogador seja vetado, três atacantes: Alex, Tuta e Rodrigo Tiuí. Há a possibilidade também de colocar Maicon no lugar de Alex, mantendo o esquema tático 4-4-2.