Em dia de festa, Bayern vence Augsburg no Alemão

Foi com festa da sua torcida e vitória que o Bayern de Munique recebeu neste sábado o troféu de campeão nacional na Allianz Arena. No seu último jogo como mandante no Campeonato Alemão, pela 33ª rodada, o time derrotou o Augsburg, que luta contra o rebaixamento, por 3 a 0. Todos os gols da partida saíram no segundo tempo.

O resultado deixou o Bayern de Munique com 88 pontos, e uma impressionante campanha, com 28 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Já o Augsburg permanece na antepenúltima colocação, o que o levaria a disputar uma mata-mata contra o terceiro colocado da divisão acesso para tentar permanecer na elite, com 30 pontos.

O primeiro gol do Bayern saiu aos 23 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro Dante cruzou para Müller cabecear no canto esquerdo da meta adversária. Aos 36, Ribery avançou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Shaqiri, que girou e finalizou para marcar. A 28ª vitória do Bayern no Campeonato Alemão foi sacramentada aos 41 minutos, com um chute de dentro da grande área do brasileiro Luiz Gustavo.

Também neste sábado, o vice-líder Borussia Dortmund empatou, fora de casa, por 3 a 3 com o sétimo Wolfsubrg. Perisic (dois) e Naldo marcaram para o time da casa, que foi vazado por Reus, duas vezes, e Bender. Já o terceiro Bayer Leverkusen bateu o Hannover por 3 a 1, em casa, com dois gols de Hegeler.

A briga pela quarta vaga do futebol alemão na próxima Liga dos Campeões da Europa ficou mais acirrada com a derrota do Schalke 04, em casa, por 3 a 0 para Stuttgart. Iibisevic marcou dois gols na partida. O time de Gelsenkirchen ocupa o quarto lugar com 52 pontos e ainda é ameaçado por Freiburg e Eintracht Frankfurt.

O Freiburg subiu para a quinta colocação, com um ponto a menos do que o Schalke, ao vencer o lanterna Greuther Furth por 2 a 1, fora de casa. O time tem um ponto a mais do que o sexto Eintracht Frankfurt, que só empatou por 1 a 1 com Werder Bremen, também como visitante.

Com três gols de Hrgota, o oitavo colocado Borussia Mönchengladbach venceu o Mainz por 4 a 2, fora de casa. Na luta contra o rebaixamento, o Fortuna Dusseldorf perdeu, em casa, para o Nuremberg por 2 a 1, e segue na 15ª colocação. Já o Hamburgo goleou o Hoffenheim por 4 a 1, fora de casa.