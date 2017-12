Em dia de jogos-treino, Ponte vence com gol de Lucca; Guarani empata

Faltando duas semanas para o início do Campeonato Paulista, o sábado foi de muitos jogos-treino pelo interior de São Paulo, envolvendo equipes das três primeiras divisões do Estadual. Em Campinas, a Ponte Preta venceu a Inter de Limeira, enquanto que, em Atibaia, Guarani e Red Bull Brasil ficaram no 1 a 1.

No seu CT, a Ponte contou com um gol de Lucca, recém-contratado junto ao Corinthians, para fazer 2 a 0 na Inter de Limeira. O estreante técnico Felipe Moreira gostou do que viu. "Iniciamos o jogo com a base do ano passado, criamos bem e fizemos um a zero na bola parada, com um bom gol do Clayson. A segunda equipe já usamos atletas novos, que foram muito bem. O Elton, que veio de lesão no joelho, estava ótimo em campo, está fazendo excelente pré-temporada. Lucca, que chegou agora, fez um belo gol fora da área", contou.

O time titular da Ponte teve: Aranha; Nino Paraíba, Fábio Ferreira, Kadu e Breno Lopes; João Vitor, Wendel e Matheus Jesus; Ravanelli, Pottker e Clayson. Lucca, Naldo, Lins e Fábio Braga, entre outros reforços, jogaram no segundo tempo.

GUARANI EMPATA

Em Atibaia, o Guarani, que vai jogar a A2, ficou no empate com o Red Bull, time da elite. Branquinho abriu o placar para a equipe da empresa de energéticos, enquanto Marcinho e Diego Jussani viraram para o Guarani. Misael deixou tudo igual.

O Guarani atuou neste sábado com: Luis Henrique; Lenon, Alef, Diego Jussani e Gilton; Escobar e Auremir; Marcinho, Fumagalli e Renato Henrique; Braian Samudio. Já o Red Bull jogou com: Saulo; Bruno Ferreira, Willian Magrão, Luan e Thallyson; Nando Carandina e Milton Júnior; Elvis, Fillipe Soutto e Branquinho; Rodrigo (Elton).

Em Sorocaba, o Audax, atual vice-campeão paulista, ficou no 1 a 1 com o Rio Branco, rebaixado para a Série A3. De volta do São Paulo, Ytalo foi titular na equipe de Fernando Diniz. Já em Itu, o Ituano ganhou do Capivariano por 1 a 0. Na Série A2, a equipe de Capivari estreou o volante Corrêa, ex-Palmeiras, recém-contratado.