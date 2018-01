Em dia de protestos da torcida, Abel fecha treino e faz mistério no Fluminense

O técnico Abel Braga fechou a preparação do Fluminense para encarar o Madureira com mistério. Neste sábado, o comandante tricolor impediu a entrada da imprensa na atividade realizada no CT da Barra e escondeu a escalação que vai a campo no domingo, no estádio de Los Larios, pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Ainda sem vencer no Estadual, o Fluminense vai pressionado e desfalcado para a partida de domingo. Abel não poderá contar com o volante Douglas, com dores articulares, e o meia Sornoza, que recebeu cartão vermelho no empate sem gols diante da Portuguesa.

Sem Douglas, Mateus Norton, Luiz Fernando e Marlon Freitas devem brigar pela vaga para atuar ao lado de Jadson. Já para a posição de Sornoza, Abel deve optar por Caio, garoto que foi bastante elogiado por ele após a estreia, diante do Boavista.

Enquanto o Fluminense trabalhava no CT, a torcida tricolor realizava um protesto em frente à sede nas Laranjeiras. O grupo pediu a saída do presidente Pedro Abad e dos dirigentes, aos gritos de "devolvam meu Fluminense" e "diretoria omissa". As críticas eram referentes às saídas de nomes importantes do elenco e à péssima fase técnica da equipe.