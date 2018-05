Em dia marcado por equilíbrio, Crutchlow lidera treinos livres da MotoGP em Jerez

Os preparativos para a etapa espanhola da MotoGP, a quarta das 19 corridas da temporada 2018, começaram com equilíbrio e Cal Crutchlow à frente. Nesta sexta-feira, o piloto britânico da LCR Honda foi o mais rápido dos treinos livres no Circuito de Jerez, sendo que 15 motos registraram voltas no mesmo segundo.

Crutchlow é um dos três pilotos que venceram provas neste ano na MotoGP - o britânico ganhou a corrida da Argentina. E ele foi o mais rápido do dia ao liderar o segundo treino livre desta sexta com a marca de 1min38s614, sendo menos de 0s1 mais rápido do que outros três concorrentes, em mais um exemplo do equilíbrio dos treinos livres.

Quem mais se aproximou do britânico foi Dani Pedrosa. O espanhol da Honda venceu a prova em Jerez no ano passado e fechou o dia na segunda posição com a marca de 1min38s642. O francês Johann Zarco, da Yamaha Tech3, foi o terceiro colocado, com 1min38s705.

Ele foi apenas 0s004 mais rápido do que o italiano Andrea Iannone, da Suzuki, na quarta posição. Logo depois veio Marc Márquez. O espanhol da Honda chegou a Jerez embalado pela vitória na etapa das Américas, a corrida anterior, sofreu uma queda na fase final do segundo treino livre e fechou o dia em quinto lugar, com 1min38s863, sendo o último piloto a completar uma volta em menos de 1min39.

Hoje líder do campeonato, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, teve desempenho discreto em Jerez, terminando as atividades na sexta colocação, logo à frente do espanhol Jorge Lorenzo, o seu companheiro de equipe.

O australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, e o espanhol Pol Espargaró, da KTM, completaram, em ordem, a relação dos dez primeiros colocados dos treinos livres desta sexta-feira em Jerez.

Os pilotos voltaram a acelerar no circuito neste sábado, com a sessão classificatória marcada para começar às 9h10 (horário de Brasília). A largada para a etapa espanhola da MotoGP será às 9 horas do domingo.