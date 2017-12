Em Dortmund, Alemanha e Polônia abrem 2ª rodada da Copa A partida que marcará o retorno de Michael Ballack à Copa do Mundo depois de dois jogos e quatro anos de espera também marcará uma mudança drástica no tempo nesta região do país - pelo menos é o que informa o boletim meterológico. Nesta terça, no treino de reconhecimento do gramado do Westfalenstadion, alemães e poloneses suaram debaixo de sol forte e 31 graus de temperatura, mas para quarta-feira a previsão é de chuva forte, máxima de 20 e mínima de 10 graus. O jogo começará às 21 horas (16 horas, horário de Brasília). A última vez que Ballack entrou em campo numa Copa do Mundo foi dia 25 de junho de 2002, na semifinal contra a Coréia do Sul. Ele fez o gol da vitória aos 30 minutos do segundo tempo, mas quatro minutos antes havia recebido o cartão amarelo que o tiraria da final contra o Brasil. E no jogo de abertura deste Mundial, contra a Costa Rica, ficou fora por causa de uma contusão. Quem perde o lugar no time para a volta do astro é Tim Borowski. Há muito entusiasmo entre os torcedores alemães, não só por o time polonês não assustar ninguém como também por ser um histórico freguês - são 10 vitórias da Alemanha e quatro empates. Para completar, a seleção da casa nunca perdeu nas 13 vezes em que atuou em Dortmund. Mas tudo o que o técnico Jürgen Klinsmann não quer é ouvir falar em tabu ou estatísticas. ?Vocês acham que os jogadores da Polônia estão pensando nesses números? Eles estão contra a parede, precisando ganhar de qualquer jeito, e certamente serão muito perigosos amanhã (hoje).? Como sinal dos tempos, os dois atacantes titulares da Alemanha - Klose e Podolski - nasceram na Polônia. ?Vai ser um jogo difícil para mim no aspecto emocional. Não é fácil jogar contra a Polônia?, afirmou Klose. Já Podolski fez uma promessa: ?Não vou cantar nenhum dos dois hinos, porque me sinto em casa nos dois países.? Desde que o sorteio colocou alemães e poloneses no mesmo grupo, a polícia passou a se preocupar muito com a segurança da partida. Os torcedores dos dois países não são exatamente um exemplo de cordialidade e temia-se conflitos pelas ruas. Mas a julgar pelo que se viu ontem por aqui, não há motivo para ter medo. Nas ruas próximas à estação de trem havia confraternização, nada que sugerisse a possibilidade de ocorrerem brigas. Na Polônia, Pawel Janas é um homem com a cabeça na guilhotina e parece que vai ser muito difícil escapar da degola. O técnico polonês já era criticado em seu país desde que anunciou a lista de convocados para o Mundial e deixou de fora o goleiro Dudek, do Liverpool. Depois da derrota por 2 a 0 para o Equador na estréia, então, passou a ser odiado. E na opinião dos jornalistas de seu país não há a menor chance de derrotar a Alemanha nesta quarta-feira para reverter a situação. Para eles, a Copa acabou logo na primeira rodada. Mas Janas não pensa assim. Se pensa, não diz. Em sua última entrevista antes do jogo, disse que tem esperança de levar a equipe para as oitavas-de-final. ?Ainda podemos nos classificar. O jogo contra a Alemanha é nossa última chance.? O treinador faz mistério e diz que vai fazer ?pelo menos uma mudança? no time, mas sem dizer em que setor pretende mexer. Ficha técnica Alemanha x Polônia Alemanha - Lehmann; Friedrich, Mertesacker, Metzelder e Lahm; Schneider, Frings, Ballack e Schweinsteiger; Klose e Podolski. Técnico: Jürgen Klinsmann. Polônia - Boruc, Jop, Baszcynski, Bak e Zewlakow; Radomski, Sobolewski, Krzynowek e Jelen; Zurawski e Smolarek. Técnico: Pawel Janas. Árbitro: Luis Medina Cantalejo (ESP). Local: Westfalenstadion, em Dortmund. Horário: 16 horas (de Brasília).