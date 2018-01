Em duelo de desesperados, Newcastle e Aston Villa empatam pelo Inglês

O resultado levou o Newcastle a 17 pontos, na 17.ª colocação. A equipe terminará a rodada na zona de rebaixamento se o Swansea derrotar o West Ham no domingo. Já a situação do Aston Villa é ainda mais desesperadora, uma vez que a equipe somou somente sete pontos até o momento e é a lanterna.

Empurrado por sua torcida, o Newcastle foi ligeiramente melhor durante boa parte do confronto. Principalmente no primeiro tempo, quando, por mais que não criasse muitas chances, assustou o adversário. Merecidamente, marcou o primeiro gol com o zagueiro Coloccini, aproveitando escanteio da esquerda e vacilo da defesa, aos 37 minutos.

Na etapa final, De Jong perdeu chance incrível de praticamente selar a vitória, ao cabecear para fora na pequena área. O erro custou caro, porque momentos depois, aos 15 minutos, Jordan Ayew empatou com um golaço. Ele recebeu dentro da área pela esquerda e ia saindo da área, quando virou o corpo rapidamente, enchendo o pé no ângulo do goleiro.