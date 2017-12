Em duelo inédito, Ucrânia e Tunísia disputam vaga Ucrânia e Tunísia se enfrentam pela primeira vez na história nesta sexta-feira, às 11 horas (de Brasília), em Berlim, em busca de uma vaga nas oitavas-de-final da Copa. A Ucrânia precisa apenas de um empate, desde que não aconteça uma improvável goleada da Arábia sobre a Espanha por 5 a 0, em Kaiserslautern. Os ucranianos vêm embalados pela goleada por 4 a 0 sobre a Arábia, que zerou o saldo após a goleada pelo mesmo placar sofrida diante da Espanha. "Se jogarmos como sabemos a vitória será nossa", diz o otimista atacante Andriy Shevchenko. "A vitória renovou nossa confiança, principalmente por ter sido uma goleada", disse o técnico Oleg Blokhin. Na Tunísia, a principal pretensão do técnico Roger Lemerre, que ainda busca sua primeira vitória em Copas do Mundo (falhou também com a França, em 2002), é que a equipe mantenha a concentração no caso de sair ganhando - o que não aconteceu no empate por 2 a 2 com a Arábia Saudita, nem na derrota por 3 a 1 para a Espanha. Além disso, ele promete mandar o time para o ataque, já que só a vitória interessa. "Não cabem outras especulações, o que nos resta é atacar", disse o técnico, que ainda não sabe se terá um reforço, o atacante brasileiro Francileudo dos Santos, que ainda se recupera da lesão muscular que o afastou dos dois primeiros jogos. Em má forma física, o jogador deve ficar no banco de reservas. Ficha técnica Ucrânia x Tunísia Ucrânia - Shovkovsky; Rusol, Vashchuk, Nesmachny e Gusev; Tymoshchyuk, Shelayev, Kalinichenko e Rebrov; Shevchenko e Voronin. Técnico: Oleg Blokhin. Tunísia - Boumnijel; Trabelsi, Jaidi, Hagui e Ayari; Namouchi, Mnari, Chedli e Nafti; Bouazizi (Santos) e Jaziri. Técnico: Roger Lemerre. Árbitro - Carlos Amarilla (Paraguai). Local - Estádio Olímpico, em Berlim. Horário - 11 horas (de Brasília).