Em ebulição, Corinthians recebe o Sertãozinho no Pacaembu O Corinthians entrará em campo em estado de ebulição neste sábado, às 18h10, contra o Sertãozinho, no Pacaembu. Menos de 24 horas antes do jogo, o presidente Alberto Dualib, após reunião com o técnico Emerson Leão, o empresário Renato Duprat e membros da Gaviões da Fiel, dispensou o atacante Amoroso e o diretor de Futebol Renato Duprat. O meia Roger, o lateral-esquerdo Wellington e o zagueiro Gustavo - os dois últimos contratados no começo do ano - são os próximos da lista de demissões. Leão permanece, pelo menos nas últimas três partidas do time no Campeonato Paulista. Mas, se quiser ficar para o Campeonato Brasileiro, precisa mostrar bom resultados, a começar pelo jogo deste sábado. Para completar o clima nada aprazível, Leão não poderá contar com quatro jogadores, sem falar em Amoroso, que já não faz parte do elenco e de qualquer forma estaria fora, pois foi expulso no clássico de quarta-feira contra o Santos. Gustavo, que também levou o vermelho, e Marcelo Mattos, com três amarelos, também estão fora, enquanto Roger e Arce ainda não estão recuperados das lesões musculares que sofreram no jogo contra o Treze, na Paraíba, pela Copa do Brasil. Magrão também está sob observação e só terá sua escalação confirmada no vestiário. Ele reclama de dores na perna, fruto de uma pancada levada na Vila Belmiro. ?Ele está com um hematoma grande e reclamando das dores. Pode não jogar?, explicou Leão. Como precisa vencer para manter as remotíssimas chances de chegar às semifinais do Paulistão, o Corinthians pode entrar em campo com um esquema de jogo ousado, bem diferente do 3-5-2 utilizado nos últimos jogos. Leão não confirmou o time que utilizará, mas ele deve dar nova chance ao lateral-direito Eduardo Ratinho e deslocar Rosinei para sua posição original no meio-de-campo. No ataque, sem Amoroso e Arce, Jean Carlos deverá ter nova oportunidade, ao lado de Wilson. Contratado com o Paulistão em andamento, ele foi titular apenas duas vezes - contra o Paulista e o Pirambu - e não marcou gols. ?Sempre procurei ajudar, e agora estou em boa forma?, assegura. Em busca da salvação O Sertãozinho acredita que precisa de sete pontos para escapar do rebaixamento - a equipe está em 17.º lugar, com 14 pontos. O técnico Barbieri não esconde que adotará a cautela para enfrentar o Corinthians. "Vamos no Pacaembu tentar conquistar pelo menos um ponto". Sem problemas de contusão ou suspensão, o time será o mesmo que derrotou o Noroeste na quarta-feira. Em busca da vaga Em outro jogo deste sábado, o Paulista, sexto colocado na tabela, e a apenas dois pontos da zona de classificação, vai ao Vale do Paraíba encarar o Guaratinguetá, nono colocado. Além de vencer, o time de Jundiaí precisa secar Palmeiras, São Caetano e Bragantino, que jogam no domingo, para voltar ao grupo dos quatro melhores. CORINTHIANS x SERTÃOZINHO Corinthians - Jean; Eduardo Ratinho, Marinho, Betão e Wellington (Carlão); Daniel, Magrão, Rosinei e Willian; Jean Carlos e Wilson. Técnico: Emerson Leão. Sertãozinho - André Zandoná; Erivelton, Rafael Dias e Eder Gaúcho; Ricardo Lopes, Ceará, Emerson, Paulo Santos e Édson; Márcio Mixirica e Alex Terra. Técnico: Barbieri. Árbitro - Antonio Rogerio Batista do Prado. Horário - 18h10. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo. PAULISTA x GUARATINGUETÁ Paulista - Victor; Marco Aurélio (Rodolfo), Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Fernando Diniz e Diogo; Gilsinho e Marcos Denner (Victor Santana). Técnico: Vágner Mancini. Guaratinguetá - Edson Bastos; Nelsinho, Rafael Pedro, Jeci e Júnior; Tobi, Alê, Magal e Michel; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Árbitro - Phillipe Lombard. Horário - 18h10. Local - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.