Em clássico de golaços, Manchester United vence o Liverpool

Comparado a seu compatriota Thierry Henry, o francês Martial estreou neste sábado pelo Manchester United contra o Liverpool, pela 5ª rodada do Campeonato Inglês. O jogador atuou muito bem e decidiu o clássico com um belo gol. Além da vitória por 3 a 1 do Manchester United, o Old Trafford presenciou um golaço de Benteke de bicicleta para os visitantes, sem contudo evitar a derrota da equipe de Liverpool.

A vitória deixou o Manchester United empatado na segunda colocação com o Arsenal, ambos com 10 pontos. O líder é o Manchester City, com 100% de aproveitamento, garantindo os 15 pontos.

Após um primeiro tempo muito pegado, a partida mostrou toda sua dinâmica na etapa complementar. O francês Martial foi a campo aos 20 minutos do segundo tempo no lugar do espanhol Juan Mata e não decepcionou. Sem Wayne Rooney, vetado de última hora por conta de lesão, o francês, que custou 36 milhões de libras, entrou com personalidade para atuar ao lado do improvisado Fellaini e teve a boa atuação. A partida de Martial foi coroada com o belo gol que definiu o confronto. Blind e Ander Herrera fizeram os outros dois do time da casa.

Do lado do Liverpool, com Philippe Coutinho suspenso em razão da expulsão na derrota para o West Ham, dois brasileiros foram a campo com a camisa do Liverpool. Lucas Leiva e Firmino tiveram atuações apagadas. O ex-jogador do Hoffenheim não participou de muitas jogadas e fez algumas intervenções no setor defensivo. Firmino perdeu a grande chance do Liverpool no jogo, ao desperdiçar a chance de finalizar da pequena área. Em seguida, ele deixou o campo para a entrada de Jordon Ibe. Lucas Leiva até marcou bem, mas não auxiliou o ataque na criação de jogadas.

Na próxima rodada do Inglês, o Liverpool, que caiu para a 9ª colocação, recebe o Norwich, e o United visita o Southampton. Antes deste compromisso o time de Van Gaal entra em campo no meio de semana. Após uma temporada fora do maior torneio de clubes do mundo, o Manchester United volta à fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa nesta terça-feira, em visita ao PSV, na Holanda.