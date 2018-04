Milan vence Sampdoria e mantém sonho pela Liga Europa

O Milan venceu a Sampdoria por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, no primeiro jogo após a demissão do técnico Sinisa Mihajlovic. Cristian Brocchi, que assumiu o comando da equipe até o final desta temporada, esteve no banco de reservas e viu Carlos Bacca garantir a vitória para o time rubro-negro.

A cinco rodadas do término da competição, o Milan foi a 52 pontos, na sexta colocação, a sete de distância da Fiorentina, a quinta colocada, e que hoje teria vaga na Liga Europa. A Sampdoria se complica um pouco na luta contra o rebaixamento. Está na 15ª colocação, com 36 pontos, a seis do grupo da degola.

Com a mudança de comando, o atacante Mario Balotelli ganhou uma chance no time titular ao lado de Carlos Bacca e foi melhor no primeiro tempo. A Sampdoria teve um gol anulado do lateral brasileiro Dodô, que recebeu em posição irregular e mandou para as redes.

O gol da partida só saiu aos 26 minutos da segunda etapa. O colombiano Carlos Bacca aproveitou cruzamento de Bonaventura e mandou para as redes. Na próxima quinta-feira, o Milan recebe o Carpi, no San Siro, e a Sampdoria visita o Sassuolo.

Também em um dos últimos jogos deste domingo na Itália, a Lazio venceu o Empoli, em casa, por 2 a 0. Candreva e Onazi marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o time anfitrião chegou aos 48 pontos na oitava colocação. Os visitantes estão em 12º lugar, com 39.