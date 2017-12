Em evolução, Flamengo contém a euforia Os jogadores do Flamengo se reapresentam nesta sexta-feira na Gávea, com a certeza de que a equipe está evoluindo no Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro não sofre gols a três jogos e, na quarta-feira, contra a Ponte Preta, conquistou sua segunda vitória seguida na competição, afastando-se um pouco mais da zona de rebaixamento. A ordem, no momento, é conter a euforia e superar o Fortaleza, domingo, no Estádio Castelão, dando prosseguimento a boa fase do Flamengo. "O objetivo é conquistar pontos fora e dentro de casa. O time não pode relaxar agora só porque obteve bons resultados nas últimas rodadas", declarou o volante Jônatas, autor do único gol do Flamengo no triunfo sobre a Ponte Preta, anteontem, no Rio. Em meio a um clima de tranqüilidade e otimismo, Jônatas alertou os companheiros. "O Fortaleza contará com o apoio da sua torcida e vamos sofrer forte pressão. Por isso, temos que nos superar em campo", disse o volante, para em seguida elogiar a comissão técnica e o elenco rubro-negro. "O Flamengo mostrou sua qualidade e todos estão de parabéns".