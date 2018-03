Em Extrema, Geninho controla Corinthians Bater papo com os atletas não foi a única justificativa da comissão técnica do Corinthians para a viagem à Extrema (MG), onde a delegação vai permanecer até terça-feira se preparando para a decisiva partida diante do River Plate, jogo de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Além de controlar o descanso do grupo, Geninho quer evitar as ?escapadinhas? de alguns a lanchonetes. "Lá (em Extrema) eles vão fazer as refeições corretas. Tem gente aqui que almoça no McDonald?s", afirmou o treinador. A maior preocupação de todos é demonstrar que o time não está fugindo da pressão que se instalou no Parque São Jorge. O Corinthians, que perdeu o primeiro jogo com o River por 2 a 1 (de virada), precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Vitória por apenas um leva a decisão da vaga para os pênaltis. "Vamos viajar apenas para concentrar e descansar", disse o zagueiro e capitão Fábio Luciano. Antes de tudo isso, a equipe tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, enfrenta o Criciúma, no Pacaembu. Presente - Nesta quarta-feira, o lateral-esquerdo Kléber foi dispensado do treino. Tudo por causa do nascimento de sua filha, Tayná, ocorrido às 12h30, no Hospital Santa Catarina. A criança e a mulher do jogador, Cíntia, passam bem. "É indescritível a felicidade. Minha filha é linda e vou fazer o que puder para ver minha corintiana feliz", afirmou o pai.