Em Extrema, Palmeiras busca concentração Jair Picerni não abre mão de levar o Palmeiras para a cidade mineira de Extrema antes de começar o quadrangular decisivo da Série B. O motivo é claro: diminuir a empolgação antecipada dos jogadores com a subida para a primeira divisão. Ele está preocupadíssimo. A juventude do elenco pode transformar a confiança em ansiedade. O time fica em Minas de segunda a quinta-feira. Leia mais no Jornal da Tarde