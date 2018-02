Em fase de testes físicos, Botafogo faz 1.º treino com bola Enquanto os preparadores físicos do Botafogo ainda se concentram nos testes de avaliação do grupo, o técnico Cuca comandou neste sábado o primeiro treino com bola da equipe no ano, durante a pré-temporada, em Vitória, no Espírito Santo. "O foco ainda é e vai ser nessas primeiras semanas a parte física, mas já começamos a encaixar a bola como complemento do trabalho", avisou o treinador, que tem pressa para ajustar a equipe. O primeiro teste do Botafogo será no próximo domingo, dia 14, num amistoso contra a Desportiva Capixaba, considerada um "amuleto" pelo supersticioso Cuca - ele escolheu Vitória como local da pré-temporada por considerar que uma passagem por lá, no ano passado, deu sorte para o time no Brasileirão. A estréia no Carioca será no dia 24, uma quarta-feira, contra o Madureira, no Maracanã, e o preparador físico Omar Feitosa quer que, até lá, o grupo já esteja homogêneo fisicamente. "Direcionamos os treinos físicos com esse objetivo, de equilibrar o estado dos jogadores", explicou. O fisiologista Altamiro Bottino, que colabora no trabalho, lembra que o clube ganhou um auxiliar nesse trabalho: o controle por GPS, via satélite, que joga num computador, para análise de sua equipe, toda a movimentação dos atletas em campo. Parafernália que os jogadores aceitam com resignação. "Não dá para dizer que gostamos de correr e correr, queremos é treinar com bola, mas sabemos da importância desse período. Estar bem preparado é vital para o sucesso da temporada", reconhece o volante Túlio.