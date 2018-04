Recuperado, Moisés pode reforçar o Palmeiras contra o Botafogo

O Palmeiras deve ter um reforço importante para a partida contra o Botafogo, domingo, na Ilha do Governador. Recuperado de um problema muscular na coxa direita, o meia Moisés, fez um trabalho especial de fisioterapia nesta quarta-feira e a tendência é que ele esteja apto para ficar, pelo menos, como opção no banco de reservas na partida contra a equipe carioca.

Moisés pode, inclusive, voltar ao time titular no lugar de Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nesta quarta-feira, o técnico Cuca comandou um treino tático e não deu indícios do time que jogará no domingo. Sem Gabriel Jesus, que está com a seleção brasileira olímpica, existe a possibilidade do treinador mexer na equipe e colocar Barrios ou Alecsandro no lugar de Dudu, Erik ou Róger Guedes. Durante o treino, inclusive, Cuca chegou a ter uma conversa reservada com Dudu, por cerca de dez minutos.

Além de Moisés, outro concorrente pela vaga de Tchê Tchê é o volante Matheus Sales, escolhido pela assessoria de imprensa do clube para dar entrevista hoje, algo que pode representar que ele leva uma vantagem. “Anima um pouco (dar entrevista), mas vamos deixar nas mãos do Cuca”, desconversou o jogador.

Tímido, Matheus não quis falar como poderia ajudar caso entrasse na equipe para encarar o Botafogo. “Eu estou trabalhando bem. Venho focando, procurando melhorar a cada dia, a cada treino. Se o professor achar que devo jogar, estou preparado”.

O lateral-direito Jean e o zagueiro Vitor Hugo, que não treinaram na terça-feira, por causa de uma virose e de uma pancada no nariz, respectivamente, estão recuperados e participaram da atividade normalmente nesta quarta-feira.