Em Feira de Santana, Fluminense-BA e Náutico abrem a 2ª fase da Copa do Brasil

A segunda fase da Copa do Brasil começará nesta quarta-feira, às 22h30 (de Brasília), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), com o confronto entre Fluminense-BA e Náutico. No total, 40 times seguem vivos no torneio nacional.

+ Regulamento da Copa do Brasil deixa São Paulo em alerta para quinta

Após ser rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Náutico tenta juntar os cacos para voltar a disputar os principais torneios do País. Na primeira fase da competição, o time pernambucano ficou no empate por 1 a 1 com o Cordino-MA, mas avançou por estar mais bem posicionado no ranking da CBF.

Enquanto isso, o Fluminense-BA tem pela frente mais um time pernambucano. Na fase anterior, desbancou o Santa Cruz com um triunfo por 2 a 0, em Feira de Santana. Agora tenta repetir o feito, também no estádio Joia da Princesa.

A rodada segue nesta quinta-feira com mais cinco jogos. Os destaques ficam por conta de Fluminense e São Paulo, que enfrentam, respectivamente, Salgueiro-PE e CSA-AL. Na outra semana, outros 14 duelos vão completar a segunda fase.

Assim como foi na primeira fase, os jogos serão em partida única. No entanto, o empate já não é motivo de eliminação. Se o duelo terminar em igualdade, a classificação será definida nos pênaltis.

Confira a 2.ª fase da Copa do Brasil:

Quarta-feira

22h30

Fluminense-BA x Náutico-PE

Quinta-feira

19h15

Vitória-BA x Corumbaense-MS

Sport-PE x Ferroviário-CE

Fluminense-RJ x Salgueiro-PE

21h30

Novo Hamburgo-RS x CRB-AL

CSA-AL x São Paulo-SP

21/02 (quarta-feira)

19h30

Atlético-PR x Tubarão-SC

Remo-PA x Internacional-RS

Londrina-PR x Ceará-CE

20h30

Criciúma-SC x Cianorte-PR

Figueirense-SC x Oeste-SP

Goiás-GO x Boa-MG

Bragantino-SP x Altos-PI

21h30

Cuiabá-MT x Aparecidense-GO

21h45

Ponte Preta-SP x Internacional-SP (Limeira)

Botafogo-PB x Atlético-MG

22/02 (quinta-feira)

19h15

Juventude-RS x Avaí-SC

Vila Nova-GO x Joinville-SC

21h30

Sampaio Corrêa-MG x Paraná-PR

Uberlândia-MG x Coritiba-PR