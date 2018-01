Em festa, Grêmio se despede do Brasileirão em duelo contra o Botafogo

Depois de conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil no meio da semana, o Grêmio volta a campo neste domingo, às 17 horas, para encarar o Botafogo, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Como já está com a vaga garantida na Copa Libertadores pela conquista da taça, o time gaúcho não tem mais o que almejar no torneio por pontos corridos. O Grêmio ocupa a oitava colocação na tabela com 53 pontos.

Seu adversário, no entanto, ainda tenta confirmar a vaga no torneio continental. O Botafogo está em sexto lugar, com 56 pontos, um à frente do Corinthians, o sétimo colocado. O time paulista enfrentará outra equipe que também já não tem mais pretensões na competição, o Cruzeiro. Todos os jogos dessa última rodada acontecem às 17h de domingo.

Em campo, o Grêmio deve contar apenas com reservas. A tendência é que a escalação seja a mesma da que perdeu para o Santa Cruz por 5 a 1 na rodada anterior do Brasileirão. Com isso, o setor ofensivo deve ser formado por Negueba, Miller Bolaños, o autor do gol do título da Copa do Brasil, Pedro Rocha e Henrique Almeida.