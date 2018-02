Em festa, Juventude quer garantir vaga O meia Lopes, se recuperando de uma fratura no dedo indicador da mão esquerda, é a dúvida do Juventude para a partida deste domingo, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, contra o Botafogo, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se ele não apresentar condições, o atacante Leonardo Manzi deve retornar ao time. Embora seja meia de origem, Lopes, que marcou nove gols no campeonato, atua também como atacante, o que explica a opção por Manzi para o seu lugar. Além dessa dúvida, o técnico Ivo Wortmann está promovendo uma mudança na equipe, colocando Raone na ala esquerda, no lugar de Zé Rodolpho. A justificativa está na queda de rendimento do titular nas últimas partidas. O time caxiense ficou todo o mês de novembro sem atuar em casa, pois teve a perda do mando de campo contra o Inter, e neste reencontro com a torcida poderá assegurar matematicamente a classificação à Copa Sul-Americana. Os dirigentes acreditam que com mais dois pontos, o clube confirma sua participação na competição continental. O jogo terá um caráter festivo porque neste sábado estão se completando 10 anos do título da Série B de 1994. Naquele ano o Juventude subiu para a primeira divisão, onde se mantém até hoje.