Em festa, Milão recebe final européia Milão é uma festa para a decisão da Copa dos Campeões da Europa, que reunirá amanhã Valencia, da Espanha, e o Bayern de Munique, da Alemanha, no estádio San Siro. Pelo menos 2.500 agentes de segurança serão destacados para o jogo, que deverá reunir 60 mil pessoas, principalmente da Alemanha e da Espanha, que viajarão de avião, trem e carro. A taça entregue ao campeão está exposta na Galeria Vittorio Emanuelle, no centro da cidade. Leia a íntegra no JT