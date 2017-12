Em fim de contrato, Pierre se despede do Fluminense

O volante Pierre está fora do Fluminense após defender a equipe carioca por três anos. Nesta quarta-feira, o próprio jogador se manifestou, através de comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa, para se despedir do time, com quem tem contrato até final do ano, agradecendo pelos bons momentos vividos no clube das Laranjeiras.

"Gostaria de agradecer ao Fluminense pelos três anos que vivi no clube. Fui muito bem recebido por todos desde a minha chegada. Companheiros de time, diretoria, comissão técnica, funcionários e torcida. Tenho muito orgulho de ter defendido as cores do Fluminense. Levo comigo as boas recordações, as amizades e o carinho pela instituição. Fica aqui o meu agradecimento e o desejo de boa sorte", disse o volante.

Pierre, de 35 anos, disputou 69 jogos pelo Fluminense, tendo conquistado o título da Copa da Primeira Liga de 2016 e da Taça Guanabara de 2017. O volante, porém, atuou apenas oito vezes em 2017, temporada em que também foi atrapalhado por uma cirurgia no tornozelo. Agora, então, está livre para buscar outro clube.

A saída de Pierre faz parte das ações do Fluminense para reduzir o elenco visando a temporada 2018. Também em fim de contrato, o lateral-direito Lucas deve seguir o mesmo caminho do volante. Já o também lateral-direito Renato acertou a sua transferência para o Ceará. Em compensação, após uma reunião na semana passada, o clube assegurou a permanência do técnico Abel Braga.

O elenco do Fluminense se reapresentará em 3 de janeiro para a temporada 2018. Logo depois, o time vai seguir aos Estados Unidos, onde participará da Florida Cup, com duelos contra PSV Eindhoven, no dia 12, e Barcelona de Guayaquil, no dia 15.