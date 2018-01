Em final emocionante, Dortmund ganha e se aproxima do Bayern

Em um final de jogo emocionante, com dois gols nos acréscimos do segundo tempo, o Borussia Dortmund derrotou o Wolfsburg por 2 a 1, neste sábado, fora de casa, pela 15.ª rodada, e aproveitando a derrota - a primeira na temporada - mais cedo do Bayern de Munique para o Borussia Mönchengladbach, ficou um pouco mais perto da liderança do Campeonato Alemão.

A importante e difícil vitória em Wolfsburg levou o Borussia Dortmund aos 35 pontos, na segunda colocação. O time está tranquilo nesta posição, pois tem nove de vantagem para Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlin, terceiro e quarto colocados, respectivamente. Mas o que interessa é que a distância para o líder Bayern de Munique caiu para cinco pontos. Já o Wolfsburg segue em quinto, com 25.

Em campo, o jogo teve muito equilíbrio no meio de campo, sem grandes chances de gol no primeiro tempo. Foi em um vacilo da zaga do Wolfsburg que o Borussia Dortmund conseguiu abrir o placar. Aos 33 minutos, o zagueiro francês Guilavogui perdeu a bola na defesa para o armênio Mkhitaryan, que tocou para Reus driblar o goleiro e mandar para as redes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda etapa, o time de Dortmund "cozinhou" o jogo à espera de algum contra-ataque para definir a vitória com tranquilidade. No entanto, o castigo parecia vir no final, aos 45 minutos, com o pênalti cometido por Piszczek e convertido por Ricardo Rodriguez para empatar a partida. Mas ainda deu tempo de conseguir o gol salvador aos 47. Após cruzamento da direita, Reus ajeitou de primeira para a área e o japonês Kagawa apareceu livre para tocar para as redes.