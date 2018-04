Em Florianópolis, Figueirense joga bem no primeiro tempo e vence o Juventude

Campeão catarinense, o Figueirense manteve o embalo e estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Juventude por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com maior volume de jogo, principalmente no primeiro tempo, a vitória dos catarinenses foi justa apesar do sufoco no final.

Os primeiros três pontos do Figueirense vieram com gols de Zé Antônio e Gustavo Ferrareis, ambos no primeiro tempo. Mas a vitória quase escapou depois do intervalo, quando o Juventude foi melhor e diminuiu através de Guilherme Queiroz. A reação gaúcha, porém, terminou por aí.

Jogando em casa, o Figueirense começou a partida em cima do visitante e abriu o placar aos 17 minutos. Diego Renan cobrou escanteio e Zé Antônio ficou com a sobra após bate e rebate dentro da área. O volante dominou e chutou forte. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

O time gaúcho acordou e passou a pressionar em busca do empate, mas levou um balde de água fria aos 34 minutos. Renan Mota deu grande lançamento para Gustavo Ferrareis, que cabeceou no cantinho do goleiro Matheus Cavichioli.

Na etapa final, o Figueirense não jogou bem e foi totalmente dominado pelo Juventude. Após perder algumas oportunidades, o time gaúcho diminuiu aos 32 minutos. Felipe Mattioni cruzou rasteiro e Guilherme Queiroz bateu de primeira. Os donos da casa conseguiram segurar a pressão do adversário nos minutos finais, o que foi suficiente para garantir os primeiros três pontos.

O Figueirense volta a campo no próximo sábado contra o Goiás, às 16h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, enquanto que o Juventude recebe o Oeste na sexta-feira, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os jogos serão válidos pela segunda rodada.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 x 1 JUVENTUDE

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo Bauermann e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Betinho, Gustavo Ferrareis (João Paulo), Jorge Henrique e Renan Mota (Cedrón); André Luís (Henan). Técnico: Milton Cruz.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Fred, César Martins e Pará; Bertotto, Jair, Fellipe Matheus (Choco), Leandro Lima e Felipe Lima (Caio Rangel); Ricardo Jesus (Guilherme Queiroz). Técnico: Julinho Camargo.

GOLS - Zé Antônio, aos 17, e Gustavo Ferrareis, aos 34 minutos do primeiro tempo; Guilherme Queiroz, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorge Henrique, Nogueira e Betinho (Figueirense); Bertotto e Pará (Juventude).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

RENDA - R$ 65.438,00.

PÚBLICO - 3.131 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).