Em Fortaleza, Kléber tenta se redimir O jogo do Corinthians contra o Fortaleza, neste domingo, tem sabor de Copa do Mundo para Kléber. A sua expulsão diante do River em Buenos Aires criou um clima para o jogador até mesmo entre os seus companheiros de clube. Mas a forma como Kléber administrou o problema, pedindo desculpas ao grupo e à torcida, fez com que uma nova chance se abrisse à sua frente. Leia mais no Jornal da Tarde