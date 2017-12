Em Franca, briga por vaga na Série A1 Francana, vice-campeã da Série A2, e Portuguesa Santista, penúltima colocada da Série A1, começam a decidir, neste domingo, às 15 horas, no Estádio Lancha Filho, em Franca, o "Rebolo" ou "Repescagem" do Campeonato Paulista. O segundo jogo será disputado, em Santos, no dia 9, e após estes confrontos garantirá vaga na elite paulista o time que somar mais pontos. Em caso de igualdade em pontos e também no saldo de gols, a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas. A Francana está em baixa, após perder o título para o Marília, na semana passada, ao ser goleada por 3 a 0. No primeiro jogo tinha vencido por 2 a 0. O técnico Wantuil Rodrigues tentou animar seus jogadores, pedindo empenho e aplicação para marcar o maior número de gols em casa. A Santista, dirigida pelo experiente José Macia, o Pepe, conseguiu uma surpreendente reação no final do Paulistão 2002, evitando a lanterna e o rebaixamento direto. O time é comandado em campo pelo experiente meia Silas, ex-São Paulo e seleção brasileira , e o atacante Zinho, ex-Portuguesa de Desportos.