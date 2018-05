Em Goiânia, Bahia ganha do Vila Nova e assume a terceira posição da Série B

O Bahia segue firme na briga pela volta à elite do futebol nacional. Nesta sexta-feira, o time baiano bateu o Vila Nova por 1 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e voltou ao terceiro lugar na tabela de classificação.

O time baiano, com 56, está cinco pontos abaixo do líder Atlético Goianiense e dois acima do Náutico, agora o primeiro time fora do G4 - a zona de acesso. No entanto, os dois ainda entram em campo neste sábado pela rodada. Com 46 pontos, o Vila Nova é apenas o 11.º colocado e não tem mais chances de acesso e nem de rebaixamento.

O visitante começou pressionando e não demorou para abrir o placar. Logo aos seis minutos, Juninho cobrou falta por baixo da barreira e surpreendeu o goleiro Wagner Bueno. O gol forçou o Vila Nova a sair mais para o ataque, o que fazia com que o Bahia tivesse espaço para contragolpear.

Aos poucos, o jogo foi ficando mais equilibrado até que, no último minuto da primeira etapa, o zagueiro Guilherme Teixeira, que já tinha cartão amarelo, fez falta dura em Juninho e foi expulso, deixando os mandantes com um homem a menos.

Em vantagem numérica, o Bahia pôde controlar a segunda etapa sem correr muitos riscos. Mesmo assim, o Vila Nova passou perto de empatar. Na única grande chance do time da casa, Maguinho cruzou e o centroavante Frontini finalizou na trave.

O final da partida foi dramático para o Bahia. Aos 30 minutos, a equipe do técnico Guto Ferreira teve o lateral-esquerdo Moisés expulso por falta sem bola em Fabinho e teve de conter a pressão dos goianos até o apito final.

As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, pela 35.ª rodada da Série B. O Vila Nova recebe o Brasil-RS no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, e o Bahia enfrenta o Sampaio Corrêa na Arena Fonte Nova, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 0 x 1 BAHIA

VILA NOVA - Wagner Bueno; Maguinho, Guilherme Teixeira, Reginaldo e Marcelo Cordeiro (Frontini); Caíque, Wellington Simião, Fagner (Aloísio) e Victor Bolt; Fabinho e Moisés. Técnico: Jorge Rauli (auxiliar).

BAHIA - Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Renê Júnior, Juninho e Régis (Luiz Antônio); Edigar Junio, Hernane e Victor Rangel (Wesley Natã). Técnico: Guto Ferreira.

GOL - Juninho, aos 6 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moisés (Vila Nova); Renê Júnior, Régis e Wesley Natã (Bahia).

CARTÕES VERMELHOS - Guilherme Teixeira (Vila Nova); Moisés (Bahia).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA - R$ 21.055,00.

PÚBLICO - 1.520 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).