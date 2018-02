Em grande fase, Kaká é eleito o melhor jogador do Mundial

O meia Kaká foi eleito pela Fifa o melhor jogador do Mundial de Clubes e da decisão da competição, vencida pelo Milan por 4 a 2 sobre o boca Juniors, neste domingo, em Yokohama, no Japão. Veja também: Milan goleia o Boca Juniors em atuação de gala de Kaká Fórum - Milan mereceu a vitória sobre o Boca? Kaká foi mesmo o melhor em campo? Kaká se destacou na partida não só pelo gol que marcou no segundo tempo, mas também por duas assistências em dois gols do atacante Inzaghi. A Bola de Prata ficou com seu companheiro de Milan, o holandês Clarence Seedorf, que marcou o gol do time italiano na semifinal da competição, contra o Urawa Red Diamonds. Já o argentino Palacio, que marcou um dos gols do Boca na final, ficou com o prêmio de terceiro melhor jogador do Mundial.