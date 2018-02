Em grande fase, Robinho brilha em jogo beneficente na Vila

Dois anos atrás, Robinho veio passar as folgas de fim de ano no Brasil com um status um pouco diferente do que vive atualmente. Ele ainda era aplaudido pela torcida brasileira - pela santista, principalmente -, mas sua fase no Real Madrid não era nada boa. Os fãs espanhóis ainda não haviam visto as pedaladas que consagraram o atacante no Santos. Na época, Robinho estava na Espanha havia apenas quatro meses e já tinha sido criticado até por diretores de seu novo clube. Ele, entretanto, sabia que era apenas questão de tempo para que seu bom futebol aparecesse em campos espanhóis. Previsão feita, Robinho colhe agora os frutos de suas atuações. Foi campeão espanhol na temporada passada, o Real terminou o ano na liderança da competição e o ano de 2007, para ele, foi especial dentro e fora de campo: seu primeiro filho, Róbson Júnior, nasceu neste mês. Robinho relaciona a melhora de seu rendimento com a troca de treinador no Real: saiu o italiano Fabio Capello para a entrada do alemão Bernd Schuster. "Com ele me encontrei, jogo como segundo atacante sem a responsabilidade de voltar para marcar", explicou o atacante, que curte as festas de fim de ano em Santos. Nesta quarta-feira, inclusive, Robinho retornou ao estádio que o consagrou. Afinal, ele participou na Vila Belmiro da 4ª edição do Futebol Solidário, amistoso com renda revertida para entidades sociais e que teve participação de vários jogadores, além do piloto Felipe Massa e do astro do futsal Falcão. Dentro de campo, Robinho deu o tradicional show e foi aplaudido de pé pela torcida santista. Mesmo porque, foi na Vila que ele apareceu para o futebol, onde conquistou dois títulos brasileiros (2002 e 2004) e ajudou recolocar o Santos no topo do cenário nacional. Mas Robinho não tem se destacado atualmente apenas no futebol europeu. Brilhou nos últimos jogos da seleção brasileira, tanto na Copa América quanto nas Eliminatórias para a Copa de 2010. Além disso, Robinho comemora o nascimento de seu primeiro filho. E já aprende os trabalhos de ser pai: trocar fralda, ter de dormir com o som do choro da criança, etc. "Estou felizão e aos poucos vou pegando as manhas", contou ele, sempre sorridente. A folga de Robinho no Brasil não será muito longa. Afinal, o Real Madrid já entra em campo no dia 6 de janeiro, contra o Zaragoza. "Espero que o ano que vem possa ser igual ou até melhor que este. Que o Real seja campeão espanhol e da Liga dos Campeões", afirmou o jogador. Festa Mais de 10 mil torcedores foram nesta quarta-feira à Vila Belmiro para acompanhar o jogo beneficente, que arrecadou 17 toneladas de alimentos. E a estrela da confraternização foi Robinho, que marcou um gol e atuou ao lado de Diego Cavalieri, Falcão e Felipe Massa. O piloto brasileiro da Ferrari, aliás, até que não foi um desastre em campo. Massa tentou algumas pedaladas no estilo de Robinho e, no intervalo, dirigiu o carrinho da maca para fazer graça. "Estou feliz por estar aqui tentando jogar. Pelo menos o carrinho eu comando", brincou. A equipe de Robinho bateu o time de Carlos Alberto (que contou com Denilson, Ewerthon, Coelho, Nenê e outros conhecidos jogadores) por 6 a 4. A ausência da partida foi o meia Diego, outro ídolo santista, que joga atualmente no Werder Bremen (Alemanha) e está machucado.