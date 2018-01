Em homenagem, Ceni estrela vídeo da Turma da Mônica

As homenagens a Rogério Ceni após o encerramento da carreira do ídolo do São Paulo não param. Na última delas, a vez foi de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica. São-paulino, o desenhista fez referência à defesa de Rogério em cobrança de falta de Gerrard, na final do Mundial de Clubes da Fifa contra o Liverpool, em 2005.

epois, Ceni faz outra defesa, mas, desta vez, agarra um 'Sansão'. O que parecia ter deixado a personagem Mônica irada na verdade se transforma em carinho ao goleiro. Na sexta-feira, no Morumbi, o goleiro colocou um ponto final em sua história como jogador do São Paulo, numa festa que reuniu atletas de outras gerações do clube, como Toninho Cerezo e Raí.