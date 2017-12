Em homenagem a Cristiano Ronaldo, Portugal jogará na terra do craque após 16 anos

Natural de Funchal, na Ilha da Madeira, Cristiano Ronaldo vai, enfim, poder jogar diante do seus conterrâneos. Nesta quinta-feira, como forma de homenagear o craque, eleito pela quarta vez o melhor do mundo, a Federação Portuguesa de Futebol anunciou um amistoso da seleção portuguesa contra a Suécia em Funchal, em 28 de março.

"A nossa seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos e este era uma prenda que há muito procurávamos dar aos madeirenses. Sabemos bem do afeto incondicional que nos devotam e também o afeto que, naturalmente, devotam ao nosso capitão Cristiano Ronaldo, que pela primeira vez vai poder representar a seleção nacional junto aos seus conterrâneos. Este regresso será, com certeza, um momento de grande felicidade para os madeirenses que tanto vibram com a nossa equipe", disse o presidente da entidade, Fernando Gomes.

O duelo será três dias depois do duelo entre Portugal e Hungria pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Lisboa, e vai acontecer no remodelado Estádio do Marítimo. A arena, com capacidade para pouco mais de 10 mil pessoas, foi reinaugurada em dezembro passado.

A Ilha da Madeira é a principal de um arquipélago de sete ilhas no Oceano Atlântico, pertencente a Portugal. Geograficamente, Funchal fica na plataforma continental da África, ainda que, na geopolítica, pertença, naturalmente, à Europa. Lá está instalado o museu de Cristiano Ronaldo, o Museu CR7.