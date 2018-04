Em horário alternativo, Palmeiras encara o XV para resgatar confiança

Um Palmeiras diferente entra em campo neste domingo para encarar o XV de Piracicaba, às 11h, no Allianz Parque. A derrota para o Santos, na quarta-feira, abalou mais do que os outros dois tropeços na temporada e ligou um sinal de alerta na equipe do técnico Oswaldo de Oliveira. O time tem um futuro promissor, mas ainda precisa trilhar um longo caminho e vencer hoje é fundamental para manter a harmonia e recuperar a confiança.

"Deu para perceber que os jogadores ficaram incomodados com a derrota e isso é importante, porque faz com a gente trabalhe mais para reverter a situação", disse o volante Arouca. Algo que pode ajudar na rápida recuperação é o entrosamento. O técnico Oswaldo de Oliveira tem a chance de, pela primeira vez, repetir uma escalação em dois jogos seguidos.

Allione e Dudu, embora tenham sido bastante criticados após o clássico, devem permanecer no time. Taticamente, a missão de Oswaldo é conseguir manter o padrão ofensivo e dar maior proteção para a defesa.

Diante do Santos ficou ainda mais clara a necessidade de ter um jogador que ajude na recomposição da defesa, para evitar que os zagueiros fiquem tão isolados na marcação.

Oswaldo entende que esse tipo de falha será corrigida com o passar do tempo, jogos e treinamentos. Um fato curioso no jogo de hoje pode ser a utilização de Gabriel Jesus por mais tempo. O garoto treinou forte nos últimos dias e pode ganhar uma chance maior.

Se o entrosamento pode ajudar, o atípico horário da partida deve ser um adversário extra. Por causa das manifestações populares que vão acontecer na cidade hoje, a Secretaria de Segurança Pública mandou antecipar a partida para as 11h - inicialmente seria às 16h - , obrigando o elenco a ter maior cuidado com a alimentação.

Como de praxe, a torcida promete dar mais um show. A expectativa é que pelo menos 20 mil palmeirenses estejam na arena para apoiar a equipe. "A torcida vai de acordo com o rendimento do time, e nós estamos correspondendo. Tivemos derrotas em clássicos sim, mas o time está dando uma resposta", destacou o goleiro Fernando Prass, que completa neste domingo 100 jogos com a camisa alviverde.

EM ALTA

Desde que o técnico Toninho Cecílio substituiu Roque Júnior no comando da equipe, o XV venceu dois jogos e empatou um. Por isso, a confiança em surpreender o Palmeiras é grande. No gol, Roberto, que chegou a interessar ao Alviverde está confirmado. O zagueiro Zelão, ex-Corinthians, está fora, machucado, e Paulinho e Roni estão recuperados.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho, Allione e Dudu; Cristaldo

Técnico: Oswaldo de Oliveira

XV DE PIRACICABA: Roberto; Ednei, Leonardo Luiz, Airton e Fernandes; Clayton, Diego Silva, Tony e Bruninho; Paulinho e Roni

Técnico: Toninho Cecílio

JUIZ: Rodrigo Guarizo do Amaral

LOCAL: Arena do Palmeiras, em São Paulo

HORÁRIO: 11h