Em Itaquera, corintianos voltam à rotina Terça-feira, dia 24, Paris, verão europeu. Fábio Luciano, Kléber e Gil se despedem da capital francesa caminhando da Champs Elysées até a torre Eiffell. Quinta-feira, 26, Itaquera, inverno brasileiro. Os três corintianos suam em meio à neblina no Centro de Treinamento do Corinthians. Do glamour europeu à simplicidade de Itaquera, bastou um tropeço da Seleção Brasileira na Copa das Confederações. Junto com a precoce desclassificação do time de Parreira sobrou um sentimento de fracasso principalmente entre os jogadores do Corinthians. Mas se há algo que não incomoda nenhum dos três é a mudança radical na paisagem. "Não tenho nada do que reclamar. Paris é bonita, mas eu nasci e cresci em Itaquera. Aqui estão as minhas melhores lembranças", disse o lateral Kléber. Fábio Luciano e Gil não são de Itaquera, mas não pareciam incomodados com a pobreza da região. "Agora o nosso pensamento tem de estar direcionado só para o Corinthians. Foi bom estar na Seleção, foi bom conhecer Paris, mas a nossa realidade agora é aqui, no Corinthians e em Itaquera", observa o capitão corintiano. Já o atacante Gil, que trouxe da França uma rinite como lembrança, chegou decidido a fazer o Corinthians retomar o caminho das vitórias. "Conheci o que pude na França. Lá o fuso horário é diferente. No verão escurece tarde, às 11 da noite, e os horários dos treinos eram outros. Aqui em Itaquera fazia tempo que a gente não treinava. Mas nada disso vai atrapalhar o nosso trabalho. Temos de ajudar o Corinthians a retomar as vitórias". Kléber teve de se explicar com os jogadores recém-chegados. Antes de embarcar para a França, o lateral ?assombrou? os companheiros. Disse que Itaquera era perigoso e aconselhou os seus colegas a saírem do CT em grupo. "Quando escurece é um perigo", alertou. Muitos dos jogadores seguiram em ?comboio? para Itaquera na segunda-feira, tamanho era o terror. Geninho define - Só nesta quinta-feira Kléber se deu conta de que a brincadeira ganhou uma proporção bem maior do que ele esperava. O lateral se divertiu ao descobrir que seus conselhos assustaram. "É isso mesmo: quem não está acostumado acha assustador isso aqui (Itaquera). Quem vem para cá tem de me pedir permissão." Brincadeiras ou não, a Comissão Técnica marcou os treinos da tarde para meia hora mais cedo, às 15h30. E a diretoria requisitou a presença de uma viatura da Polícia Militar, que passa o dia de plantão no CT. "Não vi insegurança nenhuma aqui", atesta o volante Fabinho. Mais aliviado com o reforço dos três da Seleção, o técnico Geninho vai esperar o coletivo desta sexta-feira para confirmar a presença deles no jogo contra o Fluminense, domingo, às 16h, no Pacaembu. Outra preocupação do técnico é com Romário. No treino desta quinta-feira Geninho deve definir o posicionamento de seus zagueiros. Já está definido que Romário não terá marcação especial.