Em Itu, Guarani tenta manter boa fase O Guarani entra em campo neste sábado com o objetivo de manter o entusiasmo do time e da torcida após a goleada de estréia no Paulistão, contra o União Barbarense, por 4 a 0. O adversário é o Ituano, atual campeão paulista, que tenta a reabilitação porque perdeu justamente para a equipe de Santa Bárbara por 2 a 0. O jogo acontece no estádio Novelli Júnior, às 16 horas, em Itu, pela terceira rodada do grupo 1 do campeonato. Após dois anos de rebaixamentos e tropeços, o Guarani vive um clima de "paz e amor" com seus torcedores. Para este jogo, a diretoria disponibilizou 10 ônibus grátis para a torcida. O técnico Giba terá dois desfalques. O lateral-esquerdo Gílson continua com uma tendinite na panturrilha e o meia Esquerdinha está com uma lesão na coxa. Com isso, o jovem Alex permanece na defesa, enquanto Alexandre ganha a vaga no meio-campo. "Será um jogo difícil, mas acho que temos condições de fazer outra grande partida, ainda mais com o apoio dos nossos torcedores que devem ir em bom número para Itu", afirmou Giba. No Ituano, o técnico João Martins ainda não definiu o time. Ele tem pelo menos três dúvidas de ordem técnica. O zagueiro Eduardo, dos juniores, deve perder o lugar para o recém-contratado Bandoch. O lateral Bruno é outro que deve deixar a equipe titular para a entrada de Lima, enquanto no ataque, Tita e Fernando Gaúcho disputam uma vaga ao lado de Jean Carlos.