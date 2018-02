Em Itu, Noroeste perde pela primeira vez no Paulistão Sorato acabou com a invencibilidade de mais um time no Paulistão. Depois de derrubar o Corinthians no sábado, o Noroeste foi a vítima desta quarta-feira. Jogando em casa, no Estádio Novelli Júnior, o Ituano, com um gol do atacante de 37 anos venceu por 1 a 0. Com a vitória, o time de Itu chega aos dez pontos. O Noroeste sofreu sua primeira derrota na temporada. O clube de Bauru vacilou na defesa, principalmente durante o primeiro tempo. E, quem vacila na frente de Sorato, se dá mal. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o veterano marcou o gol solitário do jogo, dando a vitória para seu time. Na segunda etapa, o Noroeste bem que tentou, mas não conseguiu furar o forte bloqueio do Ituano. ?Contra um time de qualidade como o Noroeste não dá para ficar vacilando na marcação. Seguramos mesmo lá atrás e merecemos a vitória?, decretou o técnico do Ituano, Ademir Fonseca. Na próxima rodada, o Ituano pega o Paulista, em Jundiaí. Já o Noroeste buscará a reabilitação contra o São Paulo, em Bauru. Ficha técnica Ituano 1 x 0 Noroeste Ituano - Márcio; Flavinho, Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Rogério (Jefferson), Adoniran, Flávio e Reginaldo; Sorato (Eliomar) e Everaldo (Malaquias). Técnico: Ademir Fonseca. Noroeste - Fabiano; Fábio, Bonfim e Toninho; Márcio Gabriel (Fernando Gaúcho), Deda, Hernani, Bruno Campos (Otacílio Neto) e Edno; Leandrinho (Bruno) e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Gol - Sorato, aos 23 minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Adoniran, Jefferson e Rogério (Ituano); Toninho e Fábio (Noroeste). Árbitro - Cleber Wellington Abade. Renda - R$ 15.484,00. Público - 1.414 pagantes. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).